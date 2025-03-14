Госсекретарь США высказался об уступках Украины и России

Рубио: Вопрос возможных уступок Украины и России еще предстоит решить

Вопрос возможных уступок Украины и России для урегулирования украинского конфликта еще предстоит решить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

«В чем заключаются эти уступки, предстоит определить. Это будет частью переговоров», — сказал он.

По словам американского госсекретаря, ни Москва, ни Киев не могут достичь своих максималистских военных целей, поэтому единственным способом урегулирования конфликта является перемирие, ради которого обе стороны должны пойти на уступки.

Ранее Рубио признал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности. Однако он подчеркнул, что на данном этапе необходимо ввести режим прекращения огня.

