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15:17, 14 марта 2025Экономика

Последствия введения новых ограничений на выдачу ипотеки в России оценили

Эксперт по жилью Лазовский: После новых ограничений по ипотеке цены не изменятся
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Введение новых ограничений на выдачу ипотеки не скажется на стоимости жилья. Последствия ипотечных реформ Центробанка в разговоре с изданием Life.ru оценил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По мнению эксперта, нововведения не сильно изменят рынок жилищного кредитования, ведь 84 процентов в нем занимает льготная ипотека, условия выдачи которой и так ужесточены. Проблемным же заемщикам с большой долговой нагрузкой, против которых и направлены новые лимиты, кредиты не выдают уже давно. «Говорить о сильном падении спроса не приходится (..) Коррекция цен на рынке после решения ЦБ будет минимальной», — заявил Лазовский.

По его прогнозам, как максимум цены могут снизиться на 5 процентов в отношении неликвидных объектов. Скорее всего застройщики в этом случае подадут такое решение как «социальную историю», отметил собеседник издания. В остальном расценки не изменятся, заверил Лазовский. Для этого нет никаких факторов — ни цены на материалы, ни стоимость рабочей силы.

Как полагает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева, показатели объемов выдачи не сильно упадут с введением новых лимитов. В сравнении с первым кварталом 2024 года процент одобрения кредитов уже упал более чем на 30 процентов. А цены на недвижимость, как поясняется, ни в коей мере не зависят от долговой нагрузки потенциальных покупателей.

Новые лимиты по ипотеке и автокредитам Центробанк планирует ввести с 1 апреля. Ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов.

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