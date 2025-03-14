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13:19, 14 марта 2025Наука и техника

Китай открыл миссию по возвращению образцов с Марса для иностранцев

SpaceNews: Китай открыл миссию по возвращению образцов с Марса для иностранцев
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: CNSA / PEC

Китай открыл двухпусковую миссию по возвращению образцов с Марса для участия иностранных партнеров. На это обратило внимание издание SpaceNews.

Согласно заявлению, распространенному Китайским национальным космическим управлением, международные партнеры могут принять участие в миссии Tianwen-3, разместив на соответствующем аппарате собственное полезную нагрузку. Всего для международных партнеров китайская сторона выделила до 15 килограммов на аппарате Earth Return Orbiter (ERO) и еще 5 килограммов на аппарате Mars orbiter (MO).

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Свои предложения заинтересованные стороны могут направить Китайскому национальному космическому управлению до 30 июня 2025 года. После отбора кандидатов летные модели полезных нагрузок должны быть доставлены в Китай в 2027-м для запуска в 2028-м.

В сентябре 2024 года издание со ссылкой на главного конструктора Tianwen-3 Лю Цзичжуна напомнило, что соответствующая миссия предполагает два пуска тяжелой ракеты Long March 5. В рамках одного из них носитель выведет посадочный и взлетный аппараты, а в рамках другого — орбитальный и возвращаемый модули.

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