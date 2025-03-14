Ковальчук: Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально», — заявил 41-летний спортсмен. Ковальчук отметил, что хоккей никогда не уйдет из его жизни, добавив, что постарается организовать благотворительный прощальный матч.

Последним клубом Ковальчука был московский «Спартак», воспитанником которого он является. Хоккеист выступал за красно-белых с декабря 2023-го по март 2024-го.

Более десяти лет Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Атланта Трэшерс», «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В России Ковальчук защищал цвета «Ак Барса», «Химика», СКА и «Авангарда». В составе национальной сборной нападающий стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

