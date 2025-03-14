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19:04, 14 марта 2025Экономика

Леонтьев не захотел избавляться от «леопардовой» квартиры в Москве

Директор Леонтьева опроверг слухи о продаже квартиры певца в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Переехавший в США певец Валерий Леонтьев не собирается избавляться от своей квартиры в Москве. Соответствующие слухи опроверг директор артиста Борис Чигирев, передает «Абзац».

Речь идет о трехуровневой квартире недалеко от станции метро «Трубная». Жилье отличается необычным дизайном: мебель полностью выполнена в леопардовом принте, а стены и декор отличаются африканскими мотивами. В СМИ появилась информация, что Леонтьев планирует продать жилье, однако представитель звезды заявил, что это не так.

«Он не продает свою квартиру в Москве. Вполне возможно, что он еще приедет в Россию и захочет где-нибудь выступить», — рассказал Чигирев. Он добавил, что артист также не собирается выставлять на продажу свой дом в Майами.

Ранее телеведущий Леонид Якубович отшутился от слухов о своем тайном замке за миллиард рублей и элитных квартирах.

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