Лукашенко назвал условие для сохранения отношений России с Белоруссией

Лукашенко: Россия не потеряет Минск, если почувствует душу белорусского народа

Россия ни за что не потеряет близкие отношения с Минском, если сможет почувствовать душу белорусского народа. Условия для сохранения отношений с Москвой назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Белоруссию Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа», — заявил глава белорусского государства.

Лукашенко при этом отметил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав России. По его словам, таким образом Москва и Минск якобы погубят все то, что два государства делали до этого.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Минска и Москвы являются братскими в прямом смысле слова. По его словам, взаимодействие Белоруссии и России может быть примером для многих других стран.