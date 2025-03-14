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13:16, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал условие для сохранения отношений России с Белоруссией

Лукашенко: Россия не потеряет Минск, если почувствует душу белорусского народа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия ни за что не потеряет близкие отношения с Минском, если сможет почувствовать душу белорусского народа. Условия для сохранения отношений с Москвой назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Белоруссию Россия никогда не потеряет, если она почувствует душу этого народа, белорусского народа», — заявил глава белорусского государства.

Лукашенко при этом отметил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав России. По его словам, таким образом Москва и Минск якобы погубят все то, что два государства делали до этого.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Минска и Москвы являются братскими в прямом смысле слова. По его словам, взаимодействие Белоруссии и России может быть примером для многих других стран.

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