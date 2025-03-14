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15:10, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко отправил чиновников походить по говну

Лукашенко заявил о необходимости подготовить новое поколение чиновников
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал чиновникам «походить по говну». Об этом он заявил российским сенаторам в Совете Федерации, говоря о необходимости подготовки новых чиновников, трансляция доступна на Rutube.

«Мы должны подготовить новое поколение [чиновников]. И я многое сделал для того, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле. Говорю: "По говну вы должны походить, чтобы понимали запах его"», — рассказал белорусский лидер.

После этого Лукашенко извинился перед присутствующими за свои высказывания.

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