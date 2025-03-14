Лукашенко снова встретится с Путиным

Лукашенко: Вечером я снова встречусь с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером снова встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Выступая в Совете Федерации, Лукашенко заявил, что Путин на встрече расскажет, как прошли переговоры с американскими представителями. Он добавил, что у США нет никакого плана прекращения военных действий на Украине. «Идет зондаж», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал упущенным время создания единой валюты России и Белоруссии. «Через несколько месяцев поступило предложение — ни в коем случае», — поделился белорусский лидер. Первым такое предупреждение, по его словам, вынес Центробанк.

До этого Лукашенко рассказал о планах объединения парламентов России и Белоруссии. Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы процесс интеграции России и Белоруссии стал необратимым.

