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16:16, 14 марта 2025Силовые структуры

Побег поджигателя российского военно-патриотического музея показали на видео

Поджог Музея Неизвестного солдата в Вязьме попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент побега с места преступления поджигателя российского военно-патриотического Музея Неизвестного солдата попал на видео. Ролик в пятницу, 14 марта, в своем Telegram-канале опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, как молодой человек бежит от здания, объятого ярким светом от вспыхнувшего пламени. Он ловко забирается на ворота и покидает территорию музея. Установлено, что мужчина разбил окно и бросил внутрь коктейль Молотова. Огонь удалось потушить до того, как он сильно разгорелся, — повреждены лишь окно, подоконник и батарея.

Ранее сообщалось, что под Смоленском полиция разыскивает мужчину, пытавшегося поджечь Музей Неизвестного солдата. Злоумышленнику на вид около 25 лет. Он был одет в темную куртку. На голове у него были капюшон и маска. По предварительной информации, он пытался совершить поджог по заданию украинских кураторов.

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