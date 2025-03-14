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12:35, 14 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестный попытался поджечь Музей Неизвестного солдата

Под Смоленском ищут мужчину, пытавшегося поджечь Музей Неизвестного солдата
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Под Смоленском полиция разыскивает мужчину, пытавшегося поджечь Музей Неизвестного солдата. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Злоумышленнику на вид около 25 лет. Он был одет в темную куртку. На голове у него был капюшон и маска. По предварительной информации, он пытался совершить поджог по заданию украинских кураторов.

По данным канала, ЧП произошло накануне ночью в Вязьме. Фигурант с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания, расположенного на Комсомольской улице, бутылку с зажигательной смесью. В результате ему удалось повредить пластиковую трубу внутри здания, а также окно и подоконник. Прибывшие на место правоохранители обнаружили бутылку с остатками жидкости внутри. Она лежала рядом у разбитого окна.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии.

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