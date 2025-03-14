В российском регионе неизвестный попытался поджечь Музей Неизвестного солдата

Под Смоленском ищут мужчину, пытавшегося поджечь Музей Неизвестного солдата

Под Смоленском полиция разыскивает мужчину, пытавшегося поджечь Музей Неизвестного солдата. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Злоумышленнику на вид около 25 лет. Он был одет в темную куртку. На голове у него был капюшон и маска. По предварительной информации, он пытался совершить поджог по заданию украинских кураторов.

По данным канала, ЧП произошло накануне ночью в Вязьме. Фигурант с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания, расположенного на Комсомольской улице, бутылку с зажигательной смесью. В результате ему удалось повредить пластиковую трубу внутри здания, а также окно и подоконник. Прибывшие на место правоохранители обнаружили бутылку с остатками жидкости внутри. Она лежала рядом у разбитого окна.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области задержали несовершеннолетнюю за попытку диверсии.

