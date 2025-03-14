Москвич почти три года насиловал малолетнюю соседку и был задержан

В Москве задержали мужчину, почти три года насиловавшего малолетнюю соседку

В Москве задержали мужчину, почти три года насиловавшего малолетнюю соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, с июня 2022 года по февраль 2025 года мужчина, находясь в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре, регулярно насиловал ребенка. Через продолжительное время потерпевшая рассказала о происходящем своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пожилого россиянина обвинили в сексуальном насилии над девятилетней внучкой сожительницы.