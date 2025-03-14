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07:25, 14 марта 2025Экономика

Москвичам пообещали майское тепло

Синоптик Леус: 14 марта в Москве ожидается майское тепло
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В пятницу, 14 мая, в Москве ожидается рост температуры воздуха до плюс 12-14 градусов — это соответствует климатической норме мая. Аномальное тепло жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет ТАСС.

Однако к вечеру этого дня, по словам синоптика, столбики термометров резко опустятся до плюс четырех-шести градусов. А утром в субботу, 15 марта, похолодает до нуля — минус двух градусов. Пересекающий Москву холодный фронт принесет сильный ветер и осадки, предупредил Леус.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы быть внимательными из-за непогоды. По словам главы города, синоптики предрекли шторм в столице в ночь на пятницу, 14 марта, и в течение всего дня.

При этом метеорологи говорят, что речь будет идти скорее о сильном ветре, чем девятибалльном шторме. Порывы начнут усиливаться с утра, по мере приближения циклона с северо-запада, а к вечеру их скорость может достигать 18 метров в секунду.

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