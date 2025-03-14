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21:27, 14 марта 2025Бывший СССР

На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

Стефанишина: заявление Рютте о членстве в НАТО не звучало на встречах с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции страны Ольга Стефанишина удивилась словам генсека НАТО Марка Рютте о членстве республики в альянсе. Ее слова приводит Минюст в Telegram-канале.

Рютте заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня. Он подтвердил, что Белый дом «снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Киева в военный блок».

«Вице-премьер-министр выразила удивление, отметив, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной», — отметили в ведомстве. Стефанишина также напомнила, что решение о членстве принимают все страны-участники НАТО.

Ранее Рютте сообщил, что НАТО не будет участвовать в обеспечении перемирия на Украине в случае его достижения. По его словам, вместо этого Североатлантический альянс сможет «советовать, как лучше всего это сделать».

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