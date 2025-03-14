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04:12, 14 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о возможном нарушении перемирия со стороны Зеленского

Депутат Дубинский: Киев может нарушить перемирие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский и его офис пытаются убедить всех в том, что война еще не закончена, несмотря на процесс урегулирования. Об этом в своем Telegram-канале высказался депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Все это — от лукавого. Россия и США хотят завершить войну, а против только верхушка Украины с сомнительными полномочиями. Война будет закончена», — подчеркнул он.

Парламентарий также предупредил, что, если сторонам удастся договориться о перемирии, из-за «концепции вечной войны» Зеленского именно Киев может его нарушить.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский, согласившись на предложение Штатов о 30-дневном перемирии, пошел на хитрость, чтобы столкнуть Москву и Вашингтон. Ни ему, ни коллективному Западу, нельзя доверять, добавил он.

Помимо этого Владимир Зеленский понадеялся на давление США на Россию для достижения перемирия и урегулирования конфликта на территории республики. Об этом он упомянул в своих соцсетях.

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