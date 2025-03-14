Немецкий концерн открестился от собранных в России автомобилей

BMW: Собранные в Калининграде машины не могут соответствовать стандартам BMW

BMW не отвечает за автомобили X5 и X6, которые начали собирать из имеющихся машинокомплектов на калининградском заводе «Автотор». Об этом со ссылкой на заявление немецкого концерна сообщает РИА Новости.

Производитель открестился от автомобилей, которые будет выпускать российское предприятие, и допускает, что они могут быть неисправны. Их эксплуатация может создавать «потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения».

«Автомобили BMW, собранные на предприятии, не входящем в единую производственную сеть нашей корпорации, не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group», — заявили представители компании.

Днем ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на предприятии в Калининграде запустили неофициальную сборку машин BMW из дорестайлинговых деталей 2022 года. Продавать их решили по ценам ниже рыночных. Также указывается, что VIN-номер «новой» машины, собранной на «Автоторе», будет отсутствовать в базах BMW, так как компания официально покинула Россию.

В декабре 2024 года стало известно, что российские клиенты получили больше 100 автомобилей с завода BMW в Ганновере. Вывезти автомобили смогли, несмотря на строгое эмбарго. Теперь компания стремится предотвратить импорт на серый рынок с помощью различных мер — так, ответственных за продажу машин сотрудников уволили.