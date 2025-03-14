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09:41, 14 марта 2025Спорт

НХЛ сдвинула предварительную дату рекорда Овечкина на один день

НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025-го
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сдвинула на один день предварительную дату рекорда российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Лос-Анджелес Кингс» Овечкин не отметился результативными действиями, не нанеся ни одного удара в створ. «Вашингтон» разгромно проиграл со счетом 0:3.

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,66 гола за матч. По прогнозу НХЛ, теперь Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки не 12 апреля, а 13 апреля 2025-го, когда состоится игра против «Коламбус Блю Джекетс».

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 50 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.

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