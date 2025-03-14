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09:25, 14 марта 2025Силовые структуры

Осужденная за оскорбление русских москвичка решила не обжаловать приговор

Осужденная за оскорбление русских Яна Джоган не будет обжаловать приговор
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приговоренная к двум годам колонии за оскорбление русских москвичка Яна Джоган не будет обжаловать приговор. Об этом со ссылкой на адвоката осужденной Елену Пономареву сообщает РИА Новости.

По словам защитника осужденной, Джоган в суде раскаялась в содеянном, объяснив произошедшее личными проблемами и нервным срывом, и заявила, что готова отбывать назначенное ей наказание.

В ноябре 2024 года женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке, называла их «русней» и имитировала выстрелы из похожего на пистолет предмета. Один из них снял скандалистку на видео.

1 марта Кузьминский районный суд Москвы приговорил Яну Джоган к двум годам тюрьмы.

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