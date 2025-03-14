Осужденная за оскорбление русских москвичка решила не обжаловать приговор

Осужденная за оскорбление русских Яна Джоган не будет обжаловать приговор

Приговоренная к двум годам колонии за оскорбление русских москвичка Яна Джоган не будет обжаловать приговор. Об этом со ссылкой на адвоката осужденной Елену Пономареву сообщает РИА Новости.

По словам защитника осужденной, Джоган в суде раскаялась в содеянном, объяснив произошедшее личными проблемами и нервным срывом, и заявила, что готова отбывать назначенное ей наказание.

В ноябре 2024 года женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке, называла их «русней» и имитировала выстрелы из похожего на пистолет предмета. Один из них снял скандалистку на видео.

1 марта Кузьминский районный суд Москвы приговорил Яну Джоган к двум годам тюрьмы.