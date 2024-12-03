Российский суд оштрафовал на две тысячи рублей обозвавшую строителей «русней»

RT: суд оштрафовал на 2000 руб москвичку, обозвавшую строителей «русней»

В Москве суд оштрафовал на 2000 рублей местную жительницу, которая обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом. Об этом сообщает RT.

Женщина признана виновной в пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. Заседание прошло в отсутствие ее адвоката, который не явился в суд.

В ноябре женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке. Один из них снял на видео скандалистку. Запись публиковал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как женщина кричит, что она не может спать после ночной смены из-за строительного шума и размахивает пистолетом.

После инцидента суд арестовал ее на два месяца. В СИЗО она пробудет до 2 января.

30 ноября сообщалось, что мужчина с пистолетом угрожал подросткам, у которых купил, как ему казалось, поддельные кроссовки.