Обозвавшую строителей «русней» москвичку проверят еще по четырем статьям

Оскорбившей россиян москвичке грозит 25 лет колонии за госизмену

Москвичку, которая в ноябре прошлого года обозвала строителей «русней» и угрожала им пистолетом, проверят еще по четырем уголовным статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, поводом для проверки послужила переписка женщины с украинскими радикалами, которую следователи изучили во время ее пребывания в СИЗО. В разговоре с ними злоумышленница выражала желание сотрудничать со Службой безопасности Украины и даже устроить диверсию в Москве.

Сейчас скандалистку проверяют по статьям о государственной измене, сотрудничестве с иностранной организацией, распространении порнографии и возбуждении ненависти либо вражды. Ей грозит до 25 лет колонии.

В начале декабря 2024 года столичный суд оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду, а также публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Заседание прошло в отсутствие ее адвоката.