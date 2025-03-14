Наушники Apple смогут переводить иностранную речь

Bloomberg: Наушники Apple AirPods получат функцию синхронного перевода

Корпорация Apple добавит в свои наушники функцию синхронного перевода. Об этом сообщает Bloomberg.

О том, что гарнитура американского бренда сможет в режиме реального времени переводить иностранную речь, сообщили осведомленные источники в компании. Точно неизвестно, какие именно наушники AirPods будут иметь подобную опцию.

Журналист агентства Марк Гурман уточнил, что функция появится до конца года. Специалист заметил, что она будет работать в обе стороны. Девайс зафиксирует иностранную речь и воспроизведет перевод. Затем пользователь может проговорить ответ, который будет воспроизведен с помощью динамика iPhone. Опция будет жестко привязана к iOS 19, то есть для ее работы нужно будет иметь обновленное до этой версии операционной системы (ОС) устройство.

Журналисты издания The Verge заметили, что Apple отстает от своих конкурентов. Так, компания Google представила наушники Pixel Buds с функцией синхронного перевода еще в 2017 году. В 2022 году опция стала работать и в гарнитуре Pixel Buds Pro.

Ранее корпорация Apple призвала больше миллиарда пользователей срочно обновить свои iPhone. Фирма выпустила патч безопасности, исправляющий критическую уязвимость.