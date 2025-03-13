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14:44, 13 марта 2025Наука и техника

Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

Apple призвала срочно обновить iPhone 1,4 миллиарда пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Американская корпорация Apple призвала больше миллиарда пользователей срочно обновить свои iPhone. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

В компании рассказали об уязвимости CVE-2025-24201, обнаруженной в Webkit — движке браузера Safari, встроенного в iOS. По словам специалистов, с помощью уязвимости хакеры могут атаковать владельцев iPhone и iPad, так как системная брешь позволяет вирусам вырваться за пределы изолированного пространства браузера.

По словам журналистов таблоида, срочно обновить свои смартфоны должны 1,4 миллиарда пользователей — примерно в такую цифру оценивается количество активных iPhone. В этой связи Apple выпустила патч безопасности iOS 18.3.2, устраняющую уязвимость нулевого дня.

В Apple заметили, что проблема затрагивает все актуальные смартфоны, включая вышедший в 2018 году iPhone Xs и более новые девайсы. В корпорации сообщили, что обновление должны установить все пользователи. Однако неизвестно, эксплуатировали ли злоумышленники уязвимость и есть ли пострадавшие от взлома. Также в компании рассказали, что не считают, что хакеры нацелились на всю клиентскую базу Apple.

Ранее стало известно, что британские пользователи iPhone потребовали с корпорации Apple больше миллиарда долларов из-за скандала, произошедшего почти 10 лет назад. Дело касается замедления iPhone, известного как Batterygate.

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