Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

Apple призвала срочно обновить iPhone 1,4 миллиарда пользователей

Американская корпорация Apple призвала больше миллиарда пользователей срочно обновить свои iPhone. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

В компании рассказали об уязвимости CVE-2025-24201, обнаруженной в Webkit — движке браузера Safari, встроенного в iOS. По словам специалистов, с помощью уязвимости хакеры могут атаковать владельцев iPhone и iPad, так как системная брешь позволяет вирусам вырваться за пределы изолированного пространства браузера.

По словам журналистов таблоида, срочно обновить свои смартфоны должны 1,4 миллиарда пользователей — примерно в такую цифру оценивается количество активных iPhone. В этой связи Apple выпустила патч безопасности iOS 18.3.2, устраняющую уязвимость нулевого дня.

В Apple заметили, что проблема затрагивает все актуальные смартфоны, включая вышедший в 2018 году iPhone Xs и более новые девайсы. В корпорации сообщили, что обновление должны установить все пользователи. Однако неизвестно, эксплуатировали ли злоумышленники уязвимость и есть ли пострадавшие от взлома. Также в компании рассказали, что не считают, что хакеры нацелились на всю клиентскую базу Apple.

Ранее стало известно, что британские пользователи iPhone потребовали с корпорации Apple больше миллиарда долларов из-за скандала, произошедшего почти 10 лет назад. Дело касается замедления iPhone, известного как Batterygate.