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17:56, 14 марта 2025Силовые структуры

По делу о массированной атаке беспилотников на Московский регион допрошено 70 граждан

СК допросил 70 граждан по делу о массированной атаке БПЛА на Москву 11 марта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России допросил свыше 70 человек по уголовному делу о теракте, возбужденному после массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следователи признали их потерпевшими. Среди них родственники погибших и пострадавших в результате теракта.

Сотрудники СК провели более 200 осмотров домов, автомобилей, а также мест с фрагментами уничтоженных дронов. Назначено проведение 70 медицинских и взрывотехнических экспертиз. Также на исследования отправлены фрагменты беспилотников и поражающие элементы. Следователи устанавливают причастных к атаке.

Ранее сообщалось, что после массированных атак БПЛА возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Беспилотники запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

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