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18:29, 14 марта 2025Бывший СССР

Подозреваемый в убийстве одесского неонациста оказался дезертиром

Глава МВД Украины Клименко заявил, что убийца неонациста Ганула был дезертиром
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Подозреваемый в убийстве одесского неонациста Демьяна Ганула оказался дезертиром, бежавшим с фронта около одного месяца назад. Об этом заявил в ходе брифинга глава МВД Украины Игорь Клименко, трансляция которой доступна на YouTube.

Как следует из заявления, предполагаемый убийца около одного месяца назад самовольно оставил часть.

Предполагаемый убийца при задержании сообщил, что имеет звание старшего лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Националистический активист громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия», а также участвовал в событиях 2 мая 2014 года.

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