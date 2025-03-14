Google научила роботов понимать мир

ИИ-модели от Google заставят роботов выполнять задачи без обучения

Американская корпорация Google представила новые модели искусственного интеллекта (ИИ) для обучения роботов. Об этом сообщается на сайте подразделения Google DeepMind.

Одна из моделей — Gemini Robotics-ER — позволяет роботам «понимать сложный и динамичный мир» людей. По словам руководителя отдела робототехники компании Каролины Парада, модель заставит роботов выполнять новые для них задачи без привычного обучения, то есть почти без ручного программирования.

По словам Парада, во время определенной операции машина может размышлять, какие действия она должна выполнить сейчас и потом, а также «додумывать» новые операции. В случае изменения окружающей среды робот должен будет подстроиться под них и выполнить свои задачи.

Другая модель, получившая название Gemini Robotics, была построена на модели Gemini 2.0. По словам представителя Google, модель «использует мультимодальное понимание мира Gemini и переносит его в реальный мир, добавляя физические действия в качестве новой модальности». Каролина Парада заметила, что модель должна улучшить качества роботов в трех направлениях — универсальность, интерактивность и ловкость.

В начале марта американская компания iRobot, известная производством роботов-пылесосов, предупредила инвесторов о возможном закрытии. По словам журналистов издания Gizmodo, фирма проиграла конкуренцию китайским брендам.