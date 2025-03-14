В России отреагировали на прогноз генсека НАТО о сроках окончания украинского конфликта

Депутат Чепа согласился с прогнозом Рютте об окончании украинского конфликта

Боевые действия в зоне специальной военной операции должны закончиться в 2025 году, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в этом году.

«Я согласен здесь с Рютте. Я думаю, что боевые действия в этом году должны закончиться. Главное, выработать план мирного договора, который будет устраивать сообщество и, естественно, нас, и выработать условия по соблюдению этого договора. Тогда все это может быть закончено и закончено гораздо быстрее», — высказался депутат.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Однако глава государства подчеркнул, что необходимо устранение первоначальных причин кризиса.

