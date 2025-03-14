Разрушенные кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео

Разрушения в селах Курской области сняли на видео

Разрушенные здания и целые кварталы в населенных пунктах Курской области сняли на видео. Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал Daily Storm.

Отмечается, что кадры сделали в Черкасском Поречном, Правде и Ивашковском. На видеоролике можно увидеть череду разрушенных строений, полностью уничтоженных частных домов, воронки от взрывов.

На кадры также попали поврежденная техника и российские военнослужащие.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.