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01:42, 14 марта 2025Бывший СССР

Решение ЕСПЧ по событиям в Одессе в мае 2014 года оценили

Рогов назвал беспрецедентным решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании Украины виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является беспрецедентным. Так произошедшее назвал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Своим решением ЕСПЧ указал напрямую на того, кто на самом деле виновен в трагедии в Одессе. Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году», — подчеркнул Рогов.

Ранее ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений 2 мая 2014 года и пришел к выводу, что власти Одессы намеренно уничтожали улики.

Также суд обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в ходе событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

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