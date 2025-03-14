Россия и Китай призвали отменить все западные санкции

МИД КНР: Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции Запада

Представители России, Китая и Ирана призвали отменить все незаконные санкции Запада в отношении трех стран. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, сообщает CNN.

«Три страны указали на необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций», — отметил дипломат.

Ма Чжаосюй также сообщил, что российские и иранские представители выразили признательность Китаю «за конструктивную роль и организацию встречи в трехстороннем формате».

Ранее в Пекине началась встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и Ирана, участие в которой приняли Сергей Рябков, Ма Чжаосюй и Казем Гариб-Абади. Стороны обсудят иранскую ядерную проблему и сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций. Переговоры проходят в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина.