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09:59, 14 марта 2025Мир

Россия и Китай призвали отменить все западные санкции

МИД КНР: Россия, Китай и Иран призвали отменить все незаконные санкции Запада
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представители России, Китая и Ирана призвали отменить все незаконные санкции Запада в отношении трех стран. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, сообщает CNN.

«Три страны указали на необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций», — отметил дипломат.

Ма Чжаосюй также сообщил, что российские и иранские представители выразили признательность Китаю «за конструктивную роль и организацию встречи в трехстороннем формате».

Ранее в Пекине началась встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая и Ирана, участие в которой приняли Сергей Рябков, Ма Чжаосюй и Казем Гариб-Абади. Стороны обсудят иранскую ядерную проблему и сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций. Переговоры проходят в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина.

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