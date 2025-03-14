В Пекине началась встреча замглав МИД России, Китая и Ирана

В Пекине началась встреча замглав МИД РФ, Ирана и Китая по ядерной проблеме

В Пекине началась встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана, Китая. Стороны обсудят иранскую ядерную проблему и сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина. В этой встрече участвуют замминистра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Ранее в китайском МИД сообщили, что «стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес». До этого также стало известно, что председательствовать на встрече будет исполнительный вице-министр иностранных дел Ма Чжаосюй.

В свою очередь, глава МИД Китая Ван И заверил, что дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. По его словам, такой путь в наибольшей степени соответствует интересам народов стран, а также отвечает тенденциям развития и прогресса.