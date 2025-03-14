Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве

Путин: Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве

Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает РИА Новости.

«С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — сказал глава государства.

Ранее Путин пригласил венесуэльского лидера на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Президент России отметил, что Россия помнит, что Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. Он также подчеркнул, что поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов сыграли важную роль в обеспечении работы советской военной техники.