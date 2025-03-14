Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:45, 14 марта 2025Мир

Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве

Путин: Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве
Семен Александров (редактор)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает РИА Новости.

«С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — сказал глава государства.

Ранее Путин пригласил венесуэльского лидера на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Президент России отметил, что Россия помнит, что Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции. Он также подчеркнул, что поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов сыграли важную роль в обеспечении работы советской военной техники.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

    Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

    Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

    Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

    Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

    В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

    Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

    Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше