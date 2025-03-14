Жителя Крыма осудят за передачу СБУ информации о российских войсках

В Крыму осудят местного жителя за передачу СБУ данных о российских войсках

В Крыму осудят местного жителя за передачу СБУ данных о российских войсках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2022 году мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции (СВО), связался с представителями украинских спецслужб. Он выезжал с территории Крыма на Украину, где был завербован.

По заданию кураторов он собирал информацию о расположении складов Российской армии и национальной гвардии. Затем через один из мессенджеров отправлял фотографии и геолокации представителям Службы безопасности Украины (СБУ).

Его незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ.