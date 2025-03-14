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19:56, 14 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за сотрудничество с СБУ

В ЛНР будут судить мужчину за работу на СБУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд рассмотрит дело россиянина Вадима Трача о сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Мужчина обвиняется по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

По данным ведомства, в июле 2021 года он вступил в сговор с кураторами из СБУ и пообещал им оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Взамен ему пообещали оформить вид на жительство на Украине. С июля 2021 года по январь 2023 года Трач собирал данные о промышленных предприятиях и выпускаемой ими продукции в ЛНР. Он передавал их представителям СБУ.

Ранее стало известно, что россиянин, задержанный ФСБ в Нижнем Новгороде, перевел денежные средства запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» на закупку дрона.

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