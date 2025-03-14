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05:31, 14 марта 2025Путешествия

Россиянка вышла замуж за индийца и раскрыла реалии их брака

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянка, которая переехала в Индию и вышла замуж за местного жителя, раскрыла реалии их брака. Своим опытом она поделилась с блогером Алексеем Кутовым, который привел историю девушки на своем канале в «Дзене».

По словам Кутового, его знакомая уехала в Мумбаи работать русскоязычным гидом и познакомилась там со стоматологом, а через полгода они поженились и поселились в двухкомнатной квартире в новостройке с видом на автостраду. Супружеская жизнь с индийцем оказалась нелегкой.

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«Катя годами училась быть "правильной" женой: уборка, готовка, стирка — все руками, — рассказал блогер. — В Индии так заведено — жена должна радовать мужа, молчать, улыбаться и делать свою работу».

Автор добавил, что в азиатской стране не принято жаловаться на судьбу и показывать недовольство.
«В Индии женщина в браке — просто тень мужа, где ее ценность — в молчании и угодливости», — заметил он.

Знакомая блогера призналась, что привыкла жить в таких условиях, однако Кутовой усомнился, что с этим можно смириться.

Ранее этот же тревел-блогер назвал главные отличия в поведении славянок и европеек на свиданиях. Он обратил внимание, что западные девушки могут оскорбиться при попытке мужчины за них заплатить.

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