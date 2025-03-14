Россиянка заколола избивавшего ее на почве ревности мужа и получила срок

В Мордовии женщина заколола избивавшего ее мужа и получила 7 лет колонии

В Республике Мордовия 33-летней россиянке дали срок за расправу над мужем. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 декабря 2024 года мужчина на фоне алкогольного опьянения напал на супругу из ревности и принялся бить ее. В ответ женщина нанесла ему колющий удар кухонным ножом в грудь. Полученное телесное повреждение оказалось для потерпевшего несовместимым с жизнью. Приговор — семь лет общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве 31-летний мужчина расправился с женой из-за ревности.