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01:32, 14 марта 2025Мир

Российского посла вызвали в Италию после заявлений Захаровой

Глава МИД Италии Таяни вызвал посла РФ после заявлений Захаровой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал посла России в стране после слов официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она сказала в ходе брифинга, что слова итальянского президента Серджо Маттареллы о некоей ядерной угрозе со стороны России являются фейком, Таяни написал об этом в соцсети Х.

«Поэтому я решил вызвать посла РФ», — уточнил министр. В настоящее время он находится в Канаде на встрече с коллегами из стран Группы семи.

В феврале Захарова резко раскритиковала президента Италии, который сравнил Россию с гитлеровской Германией. Она подчеркнула, что такие «кощунственные» измышления «дико слышать именно от итальянского лидера, страна которого прекрасно знает, что такое фашизм».

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