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00:11, 14 марта 2025Мир

Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

Рубио: Трамп не намерен начинать новые войны, он хочет положить конец конфликтам
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп не только не намерен начинать новую войну, но и хочет положить конец всем нынешним конфликтам в мире. Об этом заявил глава государственного департамента Марко Рубио в интервью испаноязычному телеканалу Fox Noticias.

Политик отметил, что речь идет не только о конфликте на Украине, но и о всех остальных текущих конфликтах.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По словам президента США, разговор с российским лидером был очень продуктивным.

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