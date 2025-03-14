Скабеева обнялась с Лукашенко и призналась ему в братской любви

Лукашенко и Скабеева обнялись перед интервью программе «60 минут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обнял телеведущую Ольгу Скабееву перед тем, как дать ей интервью. Видео, снятое во время их встречи, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Скабеева подала политику руку, после чего они обнялись. Телеведущая также назвала белорусского лидера дорогим и поблагодарила за то, что он выделил время на интервью программе «60 минут». «И ничего, конечно, не может помешать нашей с вами братской любви», — призналась журналистка. Политик согласился с ней.

Кроме того, телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент интервью с Лукашенко, исходя из которого, беседа во многом была посвящена ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии в ходе беседы со Скабеевой рассказал о звонке президенту России Владимиру Путину с Украины. При этом он не стал раскрывать подробности этого звонка.

Перед этим Лукашенко сообщил, что вечером 14 марта снова встретится с Путиным. По его словам, российский глава расскажет, как прошли переговоры с американскими представителями.