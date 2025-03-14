Следователи возбудили дело о теракте из-за расправы ВСУ над жителями Курской области

СК возбудил дело о теракте из-за убийства ВСУ пятерых жителей Курской области

Следователи возбудили дело о теракте из-за расправы над пятью жителями Курской области военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном комитете России (СКР).

По данным ведоства, в начале февраля украинские военные, незаконно вторгшиеся в Россию, обстреляли мирных жителей города Суджи, которые пытались эвакуироваться на машине. Двух граждан спасти не удалось. Кроме того, в селе Марыновка ВСУ пытали и истязали до смерти хозяина дома. Там они расправились еще с двумя жителями.

В селе Казачья Локня украинские военные взяли в плен трех военнослужащих Вооруженных сил России. Они подвергли их жестоким пыткам.

Следователи возбудили дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Они установят всех причастных к данному преступлению.

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела о массированных атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на московский регион следователи устанавливают места их запуска и всех причастных к этому лиц.