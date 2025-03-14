Стало известно о звуке взрыва в жилом доме Москвы

В жилом доме на западе Москвы, предварительно, произошел взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Shot.
По их словам, громкий хлопок прозвучал в жилом комплексе (ЖК) в Доргомилово на Резервном проезде. Причины случившегося еще устанавливаются.
На опубликованных с месте происшествия кадрах видно, что взрыв повредил крышу здания. На места происшествия уже работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.
12 марта взрыв прогремел в частном дома Тобольска. Пострадали три человека. Уничтоживший дом взрыв также сняли на видео.