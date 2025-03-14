ВСУ обстреливают освобожденные районы Курской области кассетными боеприпасами

Российский военный с позывным Гостуха заявил, что украинские бойцы обстреливают освобожденные российскими войсками районы Курской области кассетными боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после атак украинской армии остается очень много разбросанных элементов кассетных боеприпасов.

«Очень много "колокольчиков". Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много», — подчеркнул военный.

Военнослужащий также отметил, что так украинские бойцы пытаются сдержать продвижение российских военных в Курской области.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потеря Суджи в Курской области и переход города под контроль ВС РФ нанесли серьезный удар по репутации Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области бронетехнику ВСУ, переданную странами НАТО. В частности, были ликвидированы бронемашины HMMWV производства США, а также канадские Roshel Senator.