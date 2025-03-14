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12:42, 14 марта 2025Россия

Названы оставшиеся ВС РФ действия до полного освобождения Курской области

Военный Дандыкин: РФ осталось зачистить 100 квадратных метров под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) РФ осталось зачистить порядка 100 квадратных метров Курской области до полного освобождения региона, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об оставшихся до полной зачистки региона действиях Российской армии Дандыкин рассказал «Ленте.ру».

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области.

«Для начала противника в этих котлах уничтожить, там осталось 100 квадратных метров: кажется, что мало, но на самом деле по линии соприкосновения и госграницы есть множество защитных сооружений, которые, вполне вероятно, враг занимает. Думаю, они не смогли соорудить то, что сделали в Донбассе. Многое зависит от того, как сложатся переговоры», — отметил Дандыкин.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в дальнейшем важно создать «пояс безопасности» в регионе для защиты от дальнейших возможных атак.

Днем ранее, 13 марта, Минобороны России впервые подтвердило освобождение Суджи — самого крупного российского населенного пункта, который оказался в оккупации ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

Тогда же сообщалось о контроле над Меловым и хутором Подол. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел.

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