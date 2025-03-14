Таксы съели хозяйку

В Великобритании таксы попытались съесть тело хозяйки, покончившей с собой

В Великобритании суд рассмотрел обстоятельства произошедшего с 45-летней Джеммой Харт, жившей в городе Суиндон. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В январе 2024 года полиция взломала ее дом после обращения соседей. Они утверждали, что женщина около месяца не показывалась на улице и не отвечала на текстовые сообщения, а у нее дома скулила собака. Хотя Харт страдала от проблем со здоровьем и не работала, в прошлом она регулярно выходила из дома, чтобы погулять с таксами.

В доме обнаружили останки Харт и одной из ее собак. Другая такса была жива, но в бедственном состоянии. По заключению специалистов, женщина добровольно рассталась с жизнью. Когда хозяйки не стало, голодные таксы попытались ее съесть.

Ранее сообщалось, что в США женщина потеряла нос после нападения собственной собаки. Она завела пса 11 лет назад, и до этого случая у нее не было с ним ни одной серьезной проблемы.