Москва поставила очередной тепловой рекорд накануне девятибалльного шторма

Синоптик Леус: 14 марта стало для москвичей самым теплым днем с начала года

Москва побила очередной метеорекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рекордные температурные показатели отмечались в столице с самого утра. К семи часам утра на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до 11,8 градуса. Такой температуры в Москве в середине марта не наблюдалось с 2001 года, подчеркнул синоптик. Спустя три часа воздух прогрелся до 12,5 градуса. Данный показатель стал рекордным уже для 2025 года — этот день оказался самым теплым с его начала. Прежний рекордсмен, 11 марта, отстал от лидера на 0,2 градуса.

Однако небывалое для марта тепло скоро подойдет к концу. По прогнозам метеорологов, с приходом холодного фронта температура в столице резко упадет, наступят заморозки. С ожидаемых плюс 14-15 градусов к субботе она опустится до минус 2 градусов. Днем 15 марта воздух не прогреется выше 4 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 14 марта, Москву накроет девятибалльный шторм. С двух часов дня скорость ветра разовьется до 20 метров в секунду. Пик бури ожидается между 15 и 18 часами — в это время шквалы ветра достигнут силы 21-24 метра в секунду. На фоне непогоды начали закрываться столичные парки — о приостановке работы объявили «Сокольники», «Фили» и «Красная Пресня». Также временно закрылась канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ — ее обещают запустить, когда ветер ослабнет до допустимого уровня.