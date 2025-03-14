Трамп рассказал о телефонных переговорах США с Россией и Украиной

Трамп: США сегодня провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон провел телефонные переговоры с Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США сегодня провели «очень хорошие звонки» с Россией и Украиной.

«Украина согласилась на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело», — сказал он.

Ранее Трамп объяснил сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа. «Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — отметил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с лидером страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.