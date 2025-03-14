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23:37, 14 марта 2025Мир

Трамп заявил о хороших новостях по Украине

Трамп заявил о получении хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в министерстве юстиции США Трамп сообщил, что получил хорошие новости. Он призвал смотреть, что будет дальше. «Предстоит еще долгий путь», — подчеркнул американский лидер.

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Ранее Трамп заявил, что сегодня США провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной. «Украина согласилась на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с лидером страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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