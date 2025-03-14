Трамп заявил о хороших новостях по Украине

Трамп заявил о получении хороших новостей по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в министерстве юстиции США Трамп сообщил, что получил хорошие новости. Он призвал смотреть, что будет дальше. «Предстоит еще долгий путь», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что сегодня США провели очень хорошие звонки с Россией и Украиной. «Украина согласилась на прекращение огня, если мы сможем достичь этого с Россией. И это не легко, это тяжело», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с лидером страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.