Тренер «Вашингтона» высказался о неудачной игре Овечкина

Карбери связал отсутствие бросков у Овечкина в последнем матче с неразберихой

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о неудачной игре капитана команды Александра Овечкина в матче против «Лос-Анджелес Кингс». Его слова приводит журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Карбери связал отсутствие бросков по воротам у Овечкина с неразберихой во время большинства. «Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках», — отметил тренер, добавив, что при игре в равных составах пятерка россиянина чаще застревала в защите.

В последнем матче Овечкин не отметился результативными действиями, не нанеся ни одного удара в створ. В итоге «Вашингтон» проиграл со счетом 0:3.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 50 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.