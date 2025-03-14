Трое российских подростков попали под арест за поджог ж/д шкафов

В Краснодаре арестованы трое подростков за поджог ж/д шкафов

В Краснодаре арестованы трое подростков, подозреваемых в совершении поджога шкафа на железной дороге (ж/д). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Они заключены под стражу по ходатайству следователя.

По данным следствия, в начале марта неизвестный связался с фигурантами в одном из мессенджеров и предложил им за вознаграждение выполнить задание, для того чтобы дестабилизировать работу железной дороги. Подростки согласились и распределили между собой роли. На 667-м километре перегона ж/д станций «Краснодар Сортировочный — Лорис» они подожгли релейные и батарейные шкафы, а затем скрылись. Спустя некоторое время личности поджигателей были установлены. Их задержали сотрудники регионального УФСБ России и полицейские.

Ранее сообщалось, что 1-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга за совершение теракта на железной дороге.