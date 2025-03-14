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03:31, 14 марта 2025Из жизни

Тюремщица носила наркотики бойфренду-заключенному и получала от него дорогие подарки

В Великобритании тюремщица попала за решетку за отношения с заключенным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anthony Parkes

В Манчестере, Великобритания, сотрудница тюрьмы попала за решетку из-за запретных отношений с осужденным убийцей. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Надзирательница Эбигейл Лэйдлоу завязала роман с заключенным Троем Бекфордом, который был приговорен к пожизненному заключению в 2016 году. В июле 2021 года коллеги женщины заметили, что она занимается контрабандой для Бекфорда, однако руководство тюрьмы не стало ничего с этим делать. В ноябре 2021 года Лэйдлоу увидели заключенного с часами. Началось расследование.

Полиции удалось выяснить, что Бекфорд уже год был ее бойфрендом. Она проносила ему наркотики и телефон, общалась с ним по переписке и целовалась. По словам полицейских, тюремщица взаимодействовала с заключенным по 40 раз в день. В ответ на это Бекфорд договаривался со знакомыми на воле, и Лэйдлоу получала от них деньги и дорогие подарки.

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В ходе расследования в камере Бекфорда нашли четыре телефона. Оказалось, что он каждый день общался не только с Лейдлоу, но и с еще одним заключенным, чью личность полиция держит в тайне. Дом женщины также обыскали. Там полицейские обнаружили кокаин, два айфона и две тысячи фунтов стерлингов наличными (224 тысячи рублей). Лэйдлоу арестовали и отправили за решетку на пять лет и три месяца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы из графства Нортгемптоншир сняли на видео во время секса с заключенным. После случившегося ее арестовали, а мужчину перевели в другую тюрьму.

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