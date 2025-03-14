Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 14 марта 2025Россия

Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

Ушаков заявил о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение украинским военным, которые блокированы в Курской области, если Киев отдаст приказ сложить оружие и сдаться в плен, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин услышал сигнал американского лидера Дональда Трампа, который обратился по поводу украинских военнослужащих.

Ранее президентТрамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

    Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

    Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

    Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

    Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

    В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

    Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

    Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше