Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

Ушаков заявил о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

Президент России Владимир Путин гарантировал жизнь и достойное обращение украинским военным, которые блокированы в Курской области, если Киев отдаст приказ сложить оружие и сдаться в плен, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путин услышал сигнал американского лидера Дональда Трампа, который обратился по поводу украинских военнослужащих.

Ранее президентТрамп обратился к Путину с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджи. В ответ Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сложить оружие в Курской области.