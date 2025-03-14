Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 14 марта 2025Мир

В Еврокомиссии высказались об итогах переговоров по Украине в Москве

Представитель ЕК Хиппер: У ЕС нет данных от США об итогах переговоров в Москве
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У Европейского союза (ЕС) нет данных от США о переговорах в Москве по Украине, проведенных спецпосланником Белого Дома Стивом Уиткоффом. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — высказалась представитель ЕК.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что США испытывают «осторожный оптимизм» в отношении перспектив урегулирования конфликта на Украине. Уолтц уточнил, что Уиткофф представит Трампу итоги переговоров с Путиным, чтобы американский лидер обдумал дальнейшие шаги.

Переговоры президента России с американским спецпосланником состоялись в Москве 13 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    Устроившие протест в центре российского города мигранты покинут страну

    В США раскрыли отношение американцев к международным конфликтам

    Во Франции отказались считать Россию угрозой

    Бывшего российского депутата задержали за вымогательство 500 миллионов рублей

    Селена Гомес пришла на день рождения жениха в платье почти за миллион рублей

    Лидеры ЕС призовут Россию проявить политическую волю на Украине

    В Москве из-за сильного шторма закрыли музей

    Один из крупнейших ретейлеров в России обзавелся новыми акционерами

    Еще один немецкий автогигант приготовился к обрушению прибыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше