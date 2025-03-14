В Еврокомиссии высказались об итогах переговоров по Украине в Москве

Представитель ЕК Хиппер: У ЕС нет данных от США об итогах переговоров в Москве

У Европейского союза (ЕС) нет данных от США о переговорах в Москве по Украине, проведенных спецпосланником Белого Дома Стивом Уиткоффом. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

«У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться», — высказалась представитель ЕК.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что США испытывают «осторожный оптимизм» в отношении перспектив урегулирования конфликта на Украине. Уолтц уточнил, что Уиткофф представит Трампу итоги переговоров с Путиным, чтобы американский лидер обдумал дальнейшие шаги.

Переговоры президента России с американским спецпосланником состоялись в Москве 13 марта.